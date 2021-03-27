Erkek popçuların çoğundan cesur!

'Retrograde' adlı İngilizce şarkısıyla yurtdışında açılmayı hedeflenen Aleyna Tilki, şarkının remix albümünün çıkacağını açıkladı. Norveç, İtalya ve İngiltere'deki ünlü DJ'lerin şarkıya remix yapacağını söyleyen Tilki, "Şarkı bu şekilde daha da geniş kitleye ulaşacak" dedi. Cemal Can Cansever'in piyasaya çıkardığı ilk şarkısı 'Kahraman'ı beğendiğini söyleyen Tilki, "Şarkıyı çok önceden çığlık atarak izlemiştim. Birçok erkek sanatçının cesaret edemeyeceği bir klip çekmiş. Stili, tarzı ve star ışığı var" dedi.

