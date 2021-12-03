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03 Aralık 2021 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:03 Aralık 2021 Cuma 14:30:00

Engelli aracıyla yardım dağıtıyor

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Suudi Arabistan'da 25 yıl önce çalıştığı inşaatın 8'inci katından düşerek engelli kalan Mehmet Taşçı, memleketi Yozgat'ta askıdan topladığı ekmekleri engelli aracıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Suudi Arabistan'da 25 yıl önce çalıştığı inşaatın 8'inci katından düşerek engelli kalan Mehmet Taşçı, memleketi Yozgat'ta askıdan topladığı ekmekleri engelli aracıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Koltuk değnekleri yardımıyla güçlükle yürüyebilen 56 yaşındaki Taşçı, "4 yıldır fırıncı esnafımızdan aldığım ekmekleri yoksul, yetim, garip vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyorum" diyor.

Etiketler : Engelli aracı Suudi Arabistan Mehmet Taşçı
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