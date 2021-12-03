Engelli aracıyla yardım dağıtıyor
Suudi Arabistan'da 25 yıl önce çalıştığı inşaatın 8'inci katından düşerek engelli kalan Mehmet Taşçı, memleketi Yozgat'ta askıdan topladığı ekmekleri engelli aracıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
Suudi Arabistan'da 25 yıl önce çalıştığı inşaatın 8'inci katından düşerek engelli kalan Mehmet Taşçı, memleketi Yozgat'ta askıdan topladığı ekmekleri engelli aracıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Koltuk değnekleri yardımıyla güçlükle yürüyebilen 56 yaşındaki Taşçı, "4 yıldır fırıncı esnafımızdan aldığım ekmekleri yoksul, yetim, garip vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyorum" diyor.