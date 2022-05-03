Eliz rolü benim tam tersim

Başrolünü Gonca Vuslateri, Burak Yamantürk ve Pelin Öztekin'le paylaştığı 'Allah Yazdıysa Bozsun' filmiyle beyazperdede boy göstermeye hazırlanan oyuncu Öznur Serçeler, açıklamalarda bulundu. Oyuncu, bir dergi için objektif karşısına geçti. Filmde hayat verdiği 'Eliz' karakteri hakkında Serçeler, "Öznur'un tam tersi şekilci, materyalist ve tüm kariyerini evlenmek üzerine kurmuş bir kişi. Gerçek bir aşk hissetmediği halde zengin bir adam olduğu için filmdeki nişanlısı Burak ile evlenmeye dair bir saplantısı var" dedi.