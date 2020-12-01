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01 Aralık 2020 Salı 16:26:00 - Güncelleme:01 Aralık 2020 Salı 16:26:00

Ece Özdikici'den Benim Adım Melek dizisinin set arasında paten molası

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‘Benim Adım Melek' dizisindeki performansıyla konuşulan Ece Özdikici, set arasında paten kayıyor.

Benim Adım Melek dizisi çekimleri dolayısıyla çoğunlukla Gaziantep’te olan oyuncu, set olmadığı zamanlarda boş zamanlarını paten kayarak değerlendirdi. Çocukluk günlerinin vazgeçilmez hobisini tekrar yaşamaya başlayan Ece Özdikici, bu şekilde stres attığını ifade etti. 

Etiketler : Benim Adım Melek dizi Ece Özdikici dizi magazin
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