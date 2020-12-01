01 Aralık 2020 Salı 16:26:00 - Güncelleme:01 Aralık 2020 Salı 16:26:00
Ece Özdikici'den Benim Adım Melek dizisinin set arasında paten molası
‘Benim Adım Melek' dizisindeki performansıyla konuşulan Ece Özdikici, set arasında paten kayıyor.
Benim Adım Melek dizisi çekimleri dolayısıyla çoğunlukla Gaziantep’te olan oyuncu, set olmadığı zamanlarda boş zamanlarını paten kayarak değerlendirdi. Çocukluk günlerinin vazgeçilmez hobisini tekrar yaşamaya başlayan Ece Özdikici, bu şekilde stres attığını ifade etti.
- Ece Özdikici'den Benim Adım Melek dizisinin set arasında paten molası
- Ünlü şarkıcı Simge'den tartışma yaratacak açıklamalar! 'Artık kaliteli müzik yapılmıyor'
- Sermiyan Midyat: Mahkeme bitsin diye adak adadım
- Engin Günaydın'ı şaşırtan olay! Nazara geldi
- 'Güneş Tutulması' ile ekrana gelecek olan Kadir Doğulu sezona hazır! 'Yeni işler geliyor bakışı'
- Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit set arasında köpeklere koştu