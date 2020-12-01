Ece Özdikici'den Benim Adım Melek dizisinin set arasında paten molası

Benim Adım Melek dizisi çekimleri dolayısıyla çoğunlukla Gaziantep’te olan oyuncu, set olmadığı zamanlarda boş zamanlarını paten kayarak değerlendirdi. Çocukluk günlerinin vazgeçilmez hobisini tekrar yaşamaya başlayan Ece Özdikici, bu şekilde stres attığını ifade etti.