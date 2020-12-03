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03 Aralık 2020 Perşembe 16:37:00 - Güncelleme:04 Aralık 2020 Cuma 07:15:00

Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan 2 bin 500 metrede romantizm

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Kapadokya'ya giden Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, sabahın erken saatlerinde bindikleri balonla Nevşehir'i 2 bin 500 metre yükseklikte izledi.

Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile Kapadokya’ya gitti. Hafta sonu yasakları öncesi Kapadokya turuna çıkan ikili, şehrin tarihi ve doğal güzellerini keşfetti. Sabahın erken saatlerinde balona binen ikili, 2 bin 500 metre yükseklikte şehri seyretti. Pandemi nedeniyle balonu sadece iki kişi olarak kiralayan ünlü çift, birbirinden romantik karelere imza attı. Hafta sonu karantinada İstanbul’a dönecek olan çift, Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerinden faydalanıp doğa yürüyüşleri, tarihi geziler yapma, yöresel yemekler tatma gibi aktivitelere rezervasyon yapıp birçok deneyim yaşamak istediklerini söyledi.

Etiketler : Ebru Şallı Uğur Akkuş Ebru Şallı Uğur Akkuş Nevşehir Kapadokya romantizm magazin
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