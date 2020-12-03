2 bin 500 metrede romantizm

Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile Kapadokya’ya gitti. Hafta sonu yasakları öncesi Kapadokya turuna çıkan ikili, şehrin tarihi ve doğal güzellerini keşfetti. Sabahın erken saatlerinde balona binen ikili, 2 bin 500 metre yükseklikte şehri seyretti. Pandemi nedeniyle balonu sadece iki kişi olarak kiralayan ünlü çift, birbirinden romantik karelere imza attı. Hafta sonu karantinada İstanbul’a dönecek olan çift, Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerinden faydalanıp doğa yürüyüşleri, tarihi geziler yapma, yöresel yemekler tatma gibi aktivitelere rezervasyon yapıp birçok deneyim yaşamak istediklerini söyledi.

