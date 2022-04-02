Düğüne sporla hazırlık

Şarkıcı Derya Uluğ, evlilik hazırlıkları yaptığı Asil Gök ile Nişantaşı'ndaydı. City's'de spor yapan ikili, çıkışta habercileri görünce şaşkınlık yaşadı. Fit vücuduyla dikkat çeken şarkıcı, formda kalma sırlarını açıkladı. Uluğ, "Aslında çok büyük bir sır değil. Spor yapıyoruz ve sağlıklı besleniyoruz. Bunu yapan herkes zaten aynı durumda olur" dedi.

