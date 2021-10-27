Dudağım dışında her yerim estetik

YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan İrem Derici, geçen sene evinden yaptığı bir yayında IBAN numarasının ortaya çıkmasının ardından kendisine para gönderen insanlar olduğunu söyledi. Gönderilen paraları iade ettiğini belirten şarkıcı, ''Biri 25 bin TL göndermiş... Niyeti ortaya çıktı sonra, beni çok beğeniyormuş falan. Bu nasıl bir pislik? Ben ona geri gönderiyorum parayı, o bana tekrar atıyor. Muhasebecimi aradım, hesabımı kapattık sonra" dedi. 34 yaşındaki Derici, ayrıca dudağı dışında her yerinde estetiği olduğunu da itiraf etti.