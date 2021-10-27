VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Benim kitabımda geri adım atmak yok"
İhmalkarlığı pahalıya patlayacak
Turizmde beklentiler arttı
MİT İranlı pilotu işte böyle kurtardı!
İYİ Parti'de tezkere çatlağı!
Biden'a skandal "Türkiye" mektubu
Elçiler olayında 47 saatin perde arkası!
Yeni yılın yol haritası belli odu
‘Kadına şiddet'le dolandırdılar! Bu linke tıklamayın...
Fransa'nın İslam'la savaşı devam ediyor
Barınaktan sahiplendi
Dudağım dışında her yerim estetik
Memleketini coşturdu
Evlilikte çok uçtum!
Baş-Boyun kanserlerinin en önemli nedeni sigara
Ağır yük kaldırırken iki kere düşünün
Günde 3 fincan kahve karaciğeri koruyor
Virüse karşı kaliteli uyuyun ve bol su tüketin
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 27 Ekim
Fuat Oktay: Cari açığımızda önemli iyileşmeler görülmektedir
Ukrayna: Donbas'ta ilk kez Bayraktar SİHA kullanıldı
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı
Bakan Soylu'dan Yargıtay ve Sayıştay başkanlarına ziyaret
27 Ekim 2021 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:27 Ekim 2021 Çarşamba 11:00:00

Dudağım dışında her yerim estetik

ABONE OL

YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan İrem Derici, geçen sene evinden yaptığı bir yayında IBAN numarasının ortaya çıkmasının ardından kendisine para gönderen insanlar olduğunu söyledi.

YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan İrem Derici, geçen sene evinden yaptığı bir yayında IBAN numarasının ortaya çıkmasının ardından kendisine para gönderen insanlar olduğunu söyledi. Gönderilen paraları iade ettiğini belirten şarkıcı, ''Biri 25 bin TL göndermiş... Niyeti ortaya çıktı sonra, beni çok beğeniyormuş falan. Bu nasıl bir pislik? Ben ona geri gönderiyorum parayı, o bana tekrar atıyor. Muhasebecimi aradım, hesabımı kapattık sonra" dedi. 34 yaşındaki Derici, ayrıca dudağı dışında her yerinde estetiği olduğunu da itiraf etti.

Etiketler : YouTube İrem Derici IBAN numarası
Reyting kurbanı oldu

Reyting kurbanı oldu
Mutluluğa giden yol müzikten geçer

Mutluluğa giden yol müzikten geçer
Seksenler'in Seyfi'si Kemal Kuruçay vefat etti

Seksenler'in Seyfi'si Kemal Kuruçay vefat etti
Aşıklar Paris'te

Aşıklar Paris'te
Albüm öncesi single

Albüm öncesi single
El ele alışverişte

El ele alışverişte
Yenilik çok hızlı geliyor

Yenilik çok hızlı geliyor
Colbay ‘Yalnız Kurt'ta

Colbay ‘Yalnız Kurt'ta
Anne-oğul pozu

Anne-oğul pozu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER