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22 Kasım 2020 Pazar 17:59:00 - Güncelleme:22 Kasım 2020 Pazar 17:59:00

Doğa Rutkay: Gelenekselciyim

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Doğa Rutkay, Hülya Koçyiğit'in sunduğu ‘Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu.

Doğa Rutkay, çocuklarıyla geçirdiği vaktin çok kıymetli olduğunu belirterek ‘’Onlarla geçirdiğim zaman, ne telefon elimdedir ne de başka bir şey. Zaten bizim evde teknoloji komple yasak. Benim böyle bir tarafım var. Gelenekselciyim, eskiden biz nasıl büyüdüysek, anneannem bana ne öğrettiyse aynılarını yapıyorum’’ dedi.

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