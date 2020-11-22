Doğa Rutkay: Gelenekselciyim

Doğa Rutkay, çocuklarıyla geçirdiği vaktin çok kıymetli olduğunu belirterek ‘’Onlarla geçirdiğim zaman, ne telefon elimdedir ne de başka bir şey. Zaten bizim evde teknoloji komple yasak. Benim böyle bir tarafım var. Gelenekselciyim, eskiden biz nasıl büyüdüysek, anneannem bana ne öğrettiyse aynılarını yapıyorum’’ dedi.