Diziye ‘virüs' molası

Aleyna Tilki ile birlikte 'İşte Bu Benim Masalım'da rol alan Cemal Canseven koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Evde karantinada olan Cemal Canseven'in rahatsızlığı nedeniyle de bir süre dizinin çekimlerine ara verildi. Genç oyuncu, sağlık durumunun da iyi olduğunu söyledi.