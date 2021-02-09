Diziye ‘virüs' molası

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09 Şubat 2021 Salı 13:00:00 - Güncelleme:09 Şubat 2021 Salı 13:13:00

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Aleyna Tilki ile birlikte 'İşte Bu Benim Masalım'da rol alan Cemal Canseven koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

Aleyna Tilki ile birlikte 'İşte Bu Benim Masalım'da rol alan Cemal Canseven koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Evde karantinada olan Cemal Canseven'in rahatsızlığı nedeniyle de bir süre dizinin çekimlerine ara verildi. Genç oyuncu, sağlık durumunun da iyi olduğunu söyledi.

Etiketler : aleyna tilki işte bu benim masalım cemal canseven
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