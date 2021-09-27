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27 Eylül 2021 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:27 Eylül 2021 Pazartesi 16:30:00

Diyet yapmayı sevmiyorum

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'Sadakatsiz' dizisin oynayan 39 yaşındaki Cansu Dere, güzelliğini genlerine borçlu...

'Sadakatsiz' dizisin oynayan 39 yaşındaki Cansu Dere, güzelliğini genlerine borçlu... Atalarından aldığı gençlik genleriyle güzel kaldığını belirten Dere, bu konuda ailesine çok şey borçlu olduğunu dile getirdi. Bunun yanı sıra bol bol spor yapan ve sağlıklı beslenen oyuncu, çocuk yaştan beri tatlı besinlere ilgisinin olmadığını söyledi. Bol bol sebze ağırlıklı besinle tüketen Dere, hayatı boyunca diyet yapmaktan nefret ettiğini, bunun yerine az kalorili beslenmeye yöneldiğini belirtti.

Etiketler : Sadakatsiz 39 yaşı Cansu Dere
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