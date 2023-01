Usta oyuncular Erkan Can ve Güven Kıraç ortak bir projede bir araya geldi. İkili, YouTube'da 'Acık Konuşalım' programıyla sevenlerinin karşısına çıkacak. Her bölümde farklı bir konuyu ele alacak olan Can ve Kıraç'ın ilk konuğu yönetmen Yüksel Aksu olacak.