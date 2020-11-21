Deniz Çakır'ın rol arkadaşı Fikret Kuşkan oldu! İşte ekranın yeni romantik ikilisi...
İsmi henüz belli olmayan yeni bir dizi anlaşmasına imza atan Deniz Çakır'ın rol arkadaşı Fikret Kuşkan oldu.
Son olarak ‘Vurgun’ dizisinde seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Deniz Çakır, yeni bir proje için el sıkıştı. Çakır, geçtiğimiz günlerde Gold Film'le anlaştı. İsmi henüz netleşmeyen diziyi Sırma Yanık'ın yazdığı, Ömür Atay'ın ise yöneteceği gündeme gelmişti. Tolga Güleç'in de kadrosunda olduğu dizide Çakır'ın partneri belli oldu. Son olarak Zalim İstanbul'da başrol oynayan Fikret Kuşkan, yapımcı Faruk Turgut'la el sıkıştı. Genç cast için görüşmelerin sürdüğü dizi İstanbul'da çekilecek
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