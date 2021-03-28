Demet'i korkutan takip

Önceki gün Etiler'de seyir halindeyken görüntülenen Demet Akalın, kendisini takip edenlerin gazeteci olduğunu bilmeyince panik yaptı. Mekana geldiğinde karşısında gazetecileri görünce derin bir oh çeken şarkıcı, ''Beni takip eden siz miydiniz? Korktum. Polisi arayacaktım'' diyerek yaşadığı tedirginliği anlattı.

