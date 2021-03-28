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28 Mart 2021 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:28 Mart 2021 Pazar 11:00:00

Demet'i korkutan takip

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Önceki gün Etiler'de seyir halindeyken görüntülenen Demet Akalın, kendisini takip edenlerin gazeteci olduğunu bilmeyince panik yaptı.

Önceki gün Etiler'de seyir halindeyken görüntülenen Demet Akalın, kendisini takip edenlerin gazeteci olduğunu bilmeyince panik yaptı. Mekana geldiğinde karşısında gazetecileri görünce derin bir oh çeken şarkıcı, ''Beni takip eden siz miydiniz? Korktum. Polisi arayacaktım'' diyerek yaşadığı tedirginliği anlattı.

Etiketler : demet akalın gazeteci takip polis
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