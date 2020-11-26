Demet Şener'den şaşırtan açıklama: Erkekler de ev işi yapsın

Ev işleri konusunda erkeklerin de eşlerine yardımcı olabileceğini söyleyen Demet Şener, “Benim ağabeyimin oğlu 18 yaşında Londra’ya okumaya gitti. Her işini kendi yapabiliyor. Böyle çocuklar, ileride evlenince eşlerine de yardımcı oluyor. İrem’e de Ömer’e de eşit davranıyorum. 'Kızım bardağını mutfağa koy' diyorsam Ömer’e de diyorum. Cenk de evde gerekiyorsa her işi yapar” dedi.