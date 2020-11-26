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26 Kasım 2020 Perşembe 16:53:00 - Güncelleme:27 Kasım 2020 Cuma 16:44:00

Demet Şener'den şaşırtan açıklama: Erkekler de ev işi yapsın

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Demet Şener, önceki gün Nişantaşı'nda cilt bakımı yaptırdı.

Ev işleri konusunda erkeklerin de eşlerine yardımcı olabileceğini söyleyen Demet Şener, “Benim ağabeyimin oğlu 18 yaşında Londra’ya okumaya gitti. Her işini kendi yapabiliyor. Böyle çocuklar, ileride evlenince eşlerine de yardımcı oluyor. İrem’e de Ömer’e de eşit davranıyorum. 'Kızım bardağını mutfağa koy' diyorsam Ömer’e de diyorum. Cenk de evde gerekiyorsa her işi yapar” dedi.

Etiketler : Demet Şener magazin İrem Şener Ömer Şahin
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