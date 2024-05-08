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Özgür Özel'den Başkan Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklama: Pozitif yaklaştı
08 Mayıs 2024 Çarşamba 22:13:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2024 Çarşamba 22:13:00

Özgür Özel'den Başkan Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklama: Pozitif yaklaştı

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Başkan Erdoğan ile geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel o tarihi görüşmeye ilişkin detayları açıkladı. Özel, "Sayın Cumhurbaşkanı pozitif yaklaştı hatta konuları daha da genişletti." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. Görüşme, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken "İlk fırsatta CHP'yi ziyaret edeceğim. Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL, GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI AÇIKLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında Başkan Erdoğan ile görüşmesinin ayrıntıları anlattı.

Başkan Erdoğan'a dış temaslarıyla ilgili dosyaları sunduğunu dile getiren Özel, "Cumhurbaşkanı ile görüşmemde, "Benim yurtdışına gitmeden önce Dışişleri Bakanlığı'ndan brifing almam lazım" dedim." diye konuştu.

Özel, Başkan Erdoğan'ın pozitif bir yaklaşım içinde olduğunun altını çizerek "O ülkede ilişkilerimiz nasıl, sorunlarımız ne bunları bilmem gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı pozitif yaklaştı hatta konuları daha da genişletti." dedi.

Etiketler : özgür özel başkan erdoğan görüşme
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