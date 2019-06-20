Dava 11 Eylül'e ertelendi

Olay gecesi mekânda Özlem Şahin ile aynı masada bulunan kuaför Önder Tiryaki tanık olarak dinlendi. Tiryaki, "Arda ile Özlem'in konuştuğunu gördüm. Özlem Şahin'in 'Beni Berkay’ın yanına götür' dediğini söyledi. Berkay’ın avukatları tarafından olay gecesi mekânda bulunan futbolcu Burak Yılmaz’ın tanık olarak dinlenmesi talebini reddeden mahkeme duruşmayı 11 Eylül’e erteledi.