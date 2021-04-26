Damadının uçağı olsun istiyor

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil'in Instagram'da paylaştığı cesur fotoğraflara karışmadığını söyledi. Kızının nasıl biriyle evlenmesini arzu ettiği sorulan Erbil, "Kızım en doğrusunu seçer. Onun tercihlerine güveniyorum. Ama önerim uçağı olan bir damat" diyerek kahkaha attı.





