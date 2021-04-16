Çocuklar için oyun seslendirdi

'Akıncı' dizisinin başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız, Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun 'Dünya Bizim Evimiz' başlığı altında 'Sularımız Tükeniyor' adlı oyunun 'podcast' uyarlamasının seslendirmesini yaptı. Su kaynaklarının doğru kullanımına dikkat çeken oyunda bir kargayı seslendiren Özyıldız, daha temiz ve sürdürebilir bir dünya için neler yapılabileceğini anlattı.

