Çocuklar için deli oluyorum

'Annemizi Saklarken' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hande Doğandemir, "Bu dünyaya çocuk getirmek iyi bir fikir mi' diye arada sorsam da bunu yaşamayı ben de istiyorum" dedi.

Kutsi ile başrolünü paylaşacağı 'Annemizi Saklarken' dizisinin seyircisiyle buluşması için gün sayan Hande Doğandemir, açıklamalarda bulundu. Oyuncu, Re Touch Mag dergisi için objektif karşısına geçti. Oyunculuğunun ilk yıllarında 'Kahramanlar' dizisinde Kutsi'yle birlikte rol alan oyuncu, yeniden aynı projede buluşmaları hakkında, "Kutsi ilk işimdeki partnerim. Kendisi harika bir insan ve şahane bir oyuncudur. Biz birbirimize 10 yıl sonra kaldığımız yerden uyum sağlamaya devam ediyoruz ve bu noktada hiç zorlanmadık" dedi. 36 yaşındaki oyuncu, anne olmak istediğini söyledi. Doğandemir, "Çocuklara deli oluyorum ve tabi ki zamanı geldiğinde "Bu dünyaya çocuk getirmek iyi bir fikir mi" diye arada sorsam da bunu yaşamayı ben de istiyorum" dedi.