Ceza yememek için tam koruma

Daha önce pandemi kurallarını ihlal eden ve iki kez 900 lira para cezası yiyen oyuncu Merve Boluğur önceki gün önlemlerini alarak yürüyüşe çıktı. Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan oyuncu, maskesi olduğu için soruları yanıtsız bırakırken tedbirlerini elden bırakmaması da dikkatlerden kaçmadı.

