VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TBMM Genel Kurulu'nda 'Maden Kanunu' kabul edildi
Biden: Kampüs olayları ABD'nin İsrail politikasını etkilemiyor
S&P duyurdu: Fed'in ilk faiz indirimi aralıkta öngörülüyor
Türkiye ile Somali arasında adalet alanında kritik anlaşma
Adana'da motosiklet üretim tesisinde yangın: Müdahale ediliyor
Hatay'da 3.8 büyüklüğünde deprem
02 Mayıs 2024 Perşembe 22:24:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 22:24:00

Türkiye ile Somali arasında adalet alanında kritik anlaşma

Kaynak: AA

ABONE OL

Somali yönetimi, Türkiye ile Somali arasında adalete ilişkin anlaşmayı onayladı.

Somali kabinesinin, Türkiye ile "hüküm giymiş suçluların ve sanıkların her iki ülkeye iade edilmesini" kapsayan adalet anlaşmasını onayladığı bildirildi.

Somali Adalet Bakanı Hassan Moallin Mohamud, yaptığı açıklamada, kabinenin Türkiye ile Somali arasında adalet anlaşmasını onayladığını belirtti.

Mohamud, anlaşmanın hüküm giymiş suçluların ve sanıkların her iki ülkeye iade edilmesine olanak tanıdığını kaydetti.

Anlaşmanın Somali ile Türkiye arasında adalet alanında işbirliğinin güçlendirilmesine olanak sağlayacağını vurgulayan Mohamud, Somali'nin izolasyondan çıktığını ve yargı sisteminin geliştirilmesi için uluslararası anlaşmalar yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Söz konusu anlaşmanın onaylanması, Türkiye Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar'ın Mogadişu'daki resmi ziyaretiyle eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Somali hükümeti, Somali'nin adalet kurumlarında bilgi ve teknolojinin geliştirilmesi konusunda da Türkiye ile işbirliği yapacağını bildirdi.

Etiketler : türkiye somali anlaşma
‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu

‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu
Yalnızlığa alıştım

Yalnızlığa alıştım
Setlere dönmek için çocukların büyümesini bekliyor

Setlere dönmek için çocukların büyümesini bekliyor
Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek
Şaşırtıyorlar

Şaşırtıyorlar
Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz

Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz
‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı

‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı
Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!

Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!
‘Dişsiz' Yıldız Tİlbe

‘Dişsiz' Yıldız Tİlbe

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX