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11 Nisan 2021 Pazar 17:42:00 - Güncelleme:11 Nisan 2021 Pazar 17:42:00

Çanakkale'de inzivada

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Yeşilçam adlı dizinin çekimlerini bitirdikten sonra kız arkadaşı Duygu Sarışın ile Bodrum'a kaçan Çağatay Ulusoy, kendisine yeni bir rota daha çizdi.

Yeşilçam adlı dizinin çekimlerini bitirdikten sonra kız arkadaşı Duygu Sarışın ile Bodrum'a kaçan Çağatay Ulusoy, kendisine yeni bir rota daha çizdi. Yakışıklı oyuncu, bu kez gözlerden uzak Çanakkale'de tatil yapmayı tercih etti. Deniz manzaralı ve bahçeli bir villa tutan oyuncu, bol bol dalış yapıp, balık tutarak dinleniyor.

Recep ASLAN
Etiketler : çağatay ulusoy duygu sarışın bodrum çanakkale
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