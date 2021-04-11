Çanakkale'de inzivada

Yeşilçam adlı dizinin çekimlerini bitirdikten sonra kız arkadaşı Duygu Sarışın ile Bodrum'a kaçan Çağatay Ulusoy, kendisine yeni bir rota daha çizdi. Yakışıklı oyuncu, bu kez gözlerden uzak Çanakkale'de tatil yapmayı tercih etti. Deniz manzaralı ve bahçeli bir villa tutan oyuncu, bol bol dalış yapıp, balık tutarak dinleniyor.