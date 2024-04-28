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"Kahvesiz güne başlayamam" diyorsanız dikkat!

Kaynak: Özge Çelikbaşlı

Kahvenin benzersiz tadı ve kokusu sabahları daha enerjik hissetmemize katkı sağlıyor. Ancak aç karna kahve içmek bazı insanlar için yarardan çok zarar olabilir.

The Washington Post'ta yayınlanan bir habere göre sabah aç karnına kahve içmek narin ve hassas mideye sahip kişilerde farklı sonuçlar doğurabiliyor.

California Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde fizyoloji profesörü ve Amerikan Gastroenteroloji Derneği yönetim kurulu üyesi olan Kim Barrett, sabah aç karnına içilen kahvenin, hassas mideli kişilerde reflü, gastrit ve ülsere sebep olabileceğine dikkat çekiyor.

İnsan vücudunda sabahları en yüksek düzeyde salgılanan stres hormonu kortizol, kafeinle birleştiğinde daha yüksek seviyelere çıkabiliyor. Değişen kortizol miktarı, kan şekeri düzeyinizin de artmasına sebep olabilir.

Ama bu herkeste aynı etkiyi göstereceği ve mide sorunları oluşturacağı anlamına gelmiyor. Günlük tüketim miktarı ve saatlerine dikkat edilirse kahvenin zarardan çok fayda sağladığı da bilinen bir gerçek.

Küçük bir de tavsiye verecek olursak da hassas mideye sahipseniz iyi kavrulmuş kahveleri tercih edebilir ve içerisine bir miktar süt ekleyebilirsiniz.

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