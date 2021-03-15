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Buz gibi havada havuz keyfi
15 Mart 2021 Pazartesi 19:18:00 - Güncelleme:15 Mart 2021 Pazartesi 19:18:00

Buz gibi havada havuz keyfi

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Oyunculuğunun yanı sıra katıldığı Survivor yarışmasıyla da büyük bir çıkış yakalayan Barış Murat Yağcı, eksi 10 derece havada buz gibi suya atladı.

Oyunculuğunun yanı sıra katıldığı Survivor yarışmasıyla da büyük bir çıkış yakalayan Barış Murat Yağcı, eksi 10 derece havada buz gibi suya atladı. Uludağ Kayak Merkezi'ndeki Red Bull kar havuzunda kız arkadaşı Nisa Bölükbaşı ile farklı bir deneyim yaşayan Barış Murat Yağcı, havuza atlamadan önce kameralara verdiği pozu sosyal meydadan yayımlayarak, stres attığını söyledi.

Etiketler : barış murat yağcı havuz uludağ survivor
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