Buz gibi havada havuz keyfi

Oyunculuğunun yanı sıra katıldığı Survivor yarışmasıyla da büyük bir çıkış yakalayan Barış Murat Yağcı, eksi 10 derece havada buz gibi suya atladı. Uludağ Kayak Merkezi'ndeki Red Bull kar havuzunda kız arkadaşı Nisa Bölükbaşı ile farklı bir deneyim yaşayan Barış Murat Yağcı, havuza atlamadan önce kameralara verdiği pozu sosyal meydadan yayımlayarak, stres attığını söyledi.