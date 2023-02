Bu acıyı birlik dindirecek

İnsanların yüreğindeki ateş dinmek bilmiyor

UNICEF İyi Niyet Elçisi olan Bollywood yıldızı Priyanka Chopra, sosyal medya hesabında "Yıkıcı depremden bir hafta sonra Türkiye ve Suriye'deki insanların acıları dinmiyor" ifadelerini kullandı. Chopra, "Doğanın öfkesi bağışlayıcı değildir ama yardım edebiliriz. Umarım elinizden geldiğince yardımcı olabilirsiniz" dedi.

'Kalp kırıcı'

'Pop müziğin kraliçesi' olarak anılan Madonna, Kahramanmaraş depremi sonrası hem Türkiye hem de Suriye için yardım çağrısı yaptı. Paylaşımında deprem bölgesinde çekilen fotoğraflara yer veren Madonna, "Sevgililer Günü'nde herkes aşktan bahsediyor. Bu büyük depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Türkiye ve Suriye'ye tüm sevgi ve şifa enerjimizi gönderelim. Binlerce kişi öldü. Orada birçok kişi evini ve işini kaybetti. Sevdiklerini söylemiyorum bile. Tüm şehirler silindi. Kalp kırıcı" diyerek bağış çağrısı yaptı.

Gösterilerini iptal etti

Komedyen Tolga Çevik deprem bölgesinin yaralarını sarmak için kolları sıvadı. Komedyen, 11 Şubat'ta Montreal'de ve Toronto'da yapacağı gösterilerini iptal etti. Çevik'in ayrıca deprem bölgesi için 1 milyon TL maddi yardımda bulunduğu öğrenildi.

İtalya'yı seferber etti

Yaşamını İtalya'da sürdüren oyuncu Can Yaman, depremzedeler için harekete geçti. Daha önce AHBAP Derneği'ne 250 bin TL bağışta bulunan oyuncu, For Children Derneği aracılığı ile başlattığı yardım kampanyasından da 1 milyon 550 bin TL topladı.

Afetzedenin mültecisi olmaz

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, deprem sebebiyle mültecilere karşı oluşturulan olumsuz algıya tepki gösterdi. Takipçilerine seslenen Bozoğlu, yaptığı paylaşıma "Mültecilere dair" notunu düştü. Oyuncu şunları söyledi: ''Allah yarattığına siyah, beyaz, Kürt, Suriyeli, mülteci demiyor. İnsan diyor. O ayırmıyor 4 kitap da aynı şeyi söylüyor. Vicdanının sesini aç. Kalbinle gör olanı. Her hak edişin bir bedeli var. Gel biz saran seven olalım. Bedeli ödeyen olalım. Bize rıza Allah'tan gerek. Onun yarattığına ayrımcılık yaptığında sence rızası olacak mı acaba? Uyanalım kardeşim, Allah rızası için."

Bin yıllık ağlamak istiyorum

Oyuncu Sedef Avcı, binlerce vatandaşımızın ölümüne sebep olan deprem felaketiyle ilgili duyduğu acıyı dile getirdi. Avcı, sosyal medya hesabından duygusal bir yazı kaleme aldı. Oyuncu, "İçimde çok büyük bir ağlamak var. Bir ağacın altında oturarak hem kendime, hem bütün insanlara, hem börtü böceğe ve kurda kuşa... Bin yıllık gözyaşıyla ağlamak istiyorum" dedi.

Bölgeye 250 bin dolarlık bağış

Metallica, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla deprem bölgelerine desteğini açıkladı. Grup, kurucusu olduğu yardım kuruluşu All Within My Hands aracılığıyla, bölgede faaliyet gösteren Direct Relief ve World Central Kitchen'a 125'er bin dolardan toplam 250 bin dolarlık bağış yaptığını açıkladı.

İspanyol şeften AFAD'a övgü

Afetzedelere destek için kâr amacı gütmeyen World Central Kitchen'i kuran ünlü İspanyol şef José Andrés, depremlerin ardından Kahramanmaraş'a gelerek yardım çalışmalarına katıldı. Çektiği videoları yayınlayarak bağış kampanyası da başlatan şef, şu ana kadar yaklaşık 111 bin TL topladı. Bağış hedefini ise 947 bin TL olarak açıkladı. Elbistan'a 20 dakika uzaklıktaki bir köye giden şef, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Burada AFAD oldukça organize bir halde. Hükümet ve AFAD bence muhteşem iş çıkarıyorlar. Daha sadece 5 veya 6 gün oldu çadırlar her yerde var."

6 milyon liralık yardım

Güney Kore'nin ünlü K-pop gruplarından BTS, UNICEF Kore Komitesi'ne 1 milyon 500 bin TL, Hope Bridge Kore Afet Yardım Derneği'ne de 1 milyon 500 bin TL bağışta bulundu. TWICE grubu ise Save the Children'a 3 milyon TL bağışladı.