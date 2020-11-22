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22 Kasım 2020 Pazar 09:36:00 - Güncelleme:22 Kasım 2020 Pazar 09:36:00

Birce Akalay yine yanıtsız bıraktı: Sokakta konuşmak yasak

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Birce Akalay, oyuncu arkadaşı Aslı Mavitan ile Akmerkez'de alışveriş turuna çıktı.

Birce Akalay habercilerin sorularına alaycı bir tavırla "Sokakta konuşmam biliyorsunuz. Boş yere soru sormayın" diyerek çıkış yaptı. Akalay'ın aksine Aslı Mavitan ise oldukça neşeliydi. ‘Menajerimi Ara’ dizisindeki oyuncu arkadaşlarının koronavirüs olmasına çok üzüldüğünü dile getiren Mavitan, "Sette her şey çok yolunda, güzel gidiyor. Neşemiz yerinde" dedi. 

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