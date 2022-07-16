Bir Demet aşk

Yaklaşık 9 aydır birliktelik yaşayan Demet Şener ve Tolga Arman'ın Bodrum tatili sürüyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alan eski manken, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Şener, sevgilisine sarılarak verdikleri pozları Instagram hesabından kalp ve nazar boncuğu emojileriyle birlikte yayınlamayı ihmal etmedi. Çiftin aşk dolu gönderileri takipçilerinden oldukça ilgi gördü.