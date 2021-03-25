Beş aylık bebeğimi kaybettim
İkiz çocuklarının babası Mehmet Tuş tarafından şiddete uğradığını iddia eden ve bu yüzden eşiyle mahkemelik olan manken Elif Ece Uzun, son iki yılının çok kötü geçtiğinden bahsetti.
İkiz çocuklarının babası Mehmet Tuş tarafından şiddete uğradığını iddia eden ve bu yüzden eşiyle mahkemelik olan manken Elif Ece Uzun, son iki yılının çok kötü geçtiğinden bahsetti. İkiz bebeklerinden önce 5 aylık bebeğini karnındayken kaybettiğini anlatan Uzun, yaşadığı tüm talihsizliklere rağmen kızlarının kendisine ışık olduğunu anlattı. Uzun ayrıca babasını da Kovid-19 nedeniyle kaybettiğini de sözlerine ekledi.