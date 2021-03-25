  • BIST
    1415.23
  • Dolar
    7,9537
  • Euro
    9,4525
  • Altın
    442,8530
İstanbul
0 / 6
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Macron'un uçuk iddiasına Türkiye'den yerinde cevap
ABD sistemlerine bağımlılık bitti!
Saldırı hazırlığındaki 6 terörist artık etkisiz
Taylan'dan hayata dair
Yasemin bu yılın modasını çizdi
Beş aylık bebeğimi kaybettim
Mesafeli konserler olsun!
Farklı karakterin peşinde
Eleştiriler nedeniyle Instagram'a veda
Bakan Selçuk duyurdu... Ödemeler başladı
Türkiye'den F-35'ler için ikinci adım
Terör örgütü PKK'dan film gibi kaçış
Türkiye'ye Doğu Akdeniz mesajı! ABD ve AB anlaştı...
Türkiye kara teslim! İstanbul için kritik uyarı
İlaçları PKK'ya gönderemediler
Pandemi, estetiğe ilgiyi 2 kat artırdı
Hareketsizlik, çocukların bağışıklığını düşürüyor
İŞİTME ENGELİ ÖNLENEBİLİR
Diş sıkmanın bir nedeni de: Antidepresanlar
Mide kanserinden 12 adımda korunma rehberi
Günlük burç yorumları
"Yeni anayasa tartışması ciddiye alınmalı"
KKTC'de yakalanan FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi
MEB ortaokullardaki yüz yüze sınav takvimini güncelledi
25 Mart 2021 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:25 Mart 2021 Perşembe 12:00:00

Beş aylık bebeğimi kaybettim

ABONE OL

İkiz çocuklarının babası Mehmet Tuş tarafından şiddete uğradığını iddia eden ve bu yüzden eşiyle mahkemelik olan manken Elif Ece Uzun, son iki yılının çok kötü geçtiğinden bahsetti.

İkiz çocuklarının babası Mehmet Tuş tarafından şiddete uğradığını iddia eden ve bu yüzden eşiyle mahkemelik olan manken Elif Ece Uzun, son iki yılının çok kötü geçtiğinden bahsetti. İkiz bebeklerinden önce 5 aylık bebeğini karnındayken kaybettiğini anlatan Uzun, yaşadığı tüm talihsizliklere rağmen kızlarının kendisine ışık olduğunu anlattı. Uzun ayrıca babasını da Kovid-19 nedeniyle kaybettiğini de sözlerine ekledi.

Etiketler : mehmet tuş elif ece uzun bebek
Artık anne olmak istiyor

Artık anne olmak istiyor
Çiftlik evinde klip

Çiftlik evinde klip
Fikir ayrılığı ayırdı

Fikir ayrılığı ayırdı
Röportajdan yağmur kaçışı

Röportajdan yağmur kaçışı
Nostalji tadında albüm

Nostalji tadında albüm
Nikah sonrası reklam imzası!

Nikah sonrası reklam imzası!
Bodrum'a güzellik yağacak

Bodrum'a güzellik yağacak
Bilginer kararını verdi: 'Ustalar' için sete çıktı

Bilginer kararını verdi: 'Ustalar' için sete çıktı
YENİ MESLEĞİ organik tarım

YENİ MESLEĞİ organik tarım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER