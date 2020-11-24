Berkay'ı 'lüks araçlar' rahatsız ediyor

Daha önce taksiye bile binemezken şimdi aldığı araçların konuşulmasından utandığını anlatan şarkıcı Berkay, ‘’İnsanların kazandığı paralardan konuşulması çok ayıp geliyor. Üniversitedeyken taksiye bindiğimi hatırlamam dolayısıyla şimdi bindiğin araba ile gündeme geldiğinde rahatsız oluyorum’’ dedi.