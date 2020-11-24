24 Kasım 2020 Salı 09:16:00 - Güncelleme:24 Kasım 2020 Salı 09:16:00
Berkay'ı 'lüks araçlar' rahatsız ediyor
Aldığı pahalı arabalarla gündem olan Berkay, bu durumdan rahatsızlık duyduğunu söyledi.
Daha önce taksiye bile binemezken şimdi aldığı araçların konuşulmasından utandığını anlatan şarkıcı Berkay, ‘’İnsanların kazandığı paralardan konuşulması çok ayıp geliyor. Üniversitedeyken taksiye bindiğimi hatırlamam dolayısıyla şimdi bindiğin araba ile gündeme geldiğinde rahatsız oluyorum’’ dedi.
- Berkay'ı 'lüks araçlar' rahatsız ediyor
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