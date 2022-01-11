Batuga'nın çocukluğunu izlerken ağladım

Ebru Şahin'le başrolünü paylaştığı 'Destan' dizisinde rol alan Edip Tepeli, açıklamalarda bulundu. Yapımda 'Batuga'ya hayat veren oyuncu, rolüyle ilgili konuştu. Tepeli, "Kendimi onun yerine koyunca savaşmak değil ölmek istiyor içim. Sarılmak istiyorum hayal ettiğim o çocuğa. Zor soğutuyorum kalbimi. 'Batuga' kadar becerikli değilim bu konuda. İlk bölümde özellikle çocukluk sahnelerini izlerken tutamadım kendimi. Ağladım. Sonra baktım sağıma, Ebru'nun da gözler dolu. Hah dedim tamam, delirmemişim" dedi.