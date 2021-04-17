Başarısını tatilde kutlayacak

'Benim O' şarkısıyla müzik listelerinde yer alan Tuğba Yurt, annesiyle birlikte Nişantaşı'nda özel bir hastaneden çıkarken objektiflere yansıdı. Annesinin koronavirüs aşısı vurulduğunu söyleyen Yurt, yeni şarkısıyla ilgili olumlu geri dönüşler aldığını belirtti. 'Başarıyı yakalayacağımdan hiç şüphem yoktu" diyen şarkıcı, kendisini tatille ödüllendireceğini dile getirdi.