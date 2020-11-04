04 Kasım 2020 Çarşamba 17:48:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 16:37:00
Barış Arduç ile evlenen yeni gelin Gupse Özay senaryo yazıyor
Barış Arduç, Temmuz ayında nikah masasına oturduğu eşi Gupse Özay ile evliliğin güzel gittiğini söyledi.
Bebek’te görüntülenen Barış Arduç, uzun süredir ortalıkta görülmeyen Gupse Özay’ın sorulması üzerine ‘’Gupse’nin keyfi yerinde. Evde yazıp çiziyor” yanıtını verdi. ‘Kod Adı: Kulüp’ adlı dizide yer alacak olan oyuncu dizi setinin ocak ayında start alacağını söyledi.
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