Babalar günü sürprizi

Şarkıcı Özgün, down senromlu oğlu Ediz’le birlikte bir programa konuk oldu. “Biz bir çocuk bekliyorduk Allah bize melek gönderdi” sözleriyle babalık heyecanını ilk tattığı anları anlatan şarkıcı, ''Ediz'in babası olmak çok acayip bir duygu, bir gün içinde Ediz'le 5-6 kere karşılaşıyoruz mesela ve her karşılaştığımızda sanki çok uzun zamandır görüşmemiz gibi bakıyor...

Beni her gördüğünde bir karşılayışı var inanılmaz' dedi. Barış Manço'nun ''Arkadaşım Eşşek'' şarkısında Özgün'e eşlik eden Ediz'in mutluluğu kameralara da yansıdı.