Aşka ayıracak vaktim yok

En son ekranlara veda eden 'Kalp Yarası' dizisinde oynayan Yağmur Tanrısevsin, setlere dönüyor. Oyuncu, Watergarden'da tek başına objektiflere yansıdı. Uzun bir süredir kalbini aşka kapatan Tanrısevsin, "Aşka meşke ayıracak hiç vaktim yok inanın. Bir yandan sinema filmi, bir yandan dizi projeleri, diğer taraftan da seramik atölyesi. Bu yoğunlukta emin olun ki aşkı düşünecek vaktiniz kalmıyor" dedi.

