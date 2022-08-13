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13 Ağustos 2022 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2022 Cumartesi 12:00:00

Aşka ayıracak vaktim yok

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En son ekranlara veda eden 'Kalp Yarası' dizisinde oynayan Yağmur Tanrısevsin, setlere dönüyor.

En son ekranlara veda eden 'Kalp Yarası' dizisinde oynayan Yağmur Tanrısevsin, setlere dönüyor. Oyuncu, Watergarden'da tek başına objektiflere yansıdı. Uzun bir süredir kalbini aşka kapatan Tanrısevsin, "Aşka meşke ayıracak hiç vaktim yok inanın. Bir yandan sinema filmi, bir yandan dizi projeleri, diğer taraftan da seramik atölyesi. Bu yoğunlukta emin olun ki aşkı düşünecek vaktiniz kalmıyor" dedi.

Etiketler : kalp yarası yağmur tanrısevsin oyuncu
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