Annem sayesinde kanseri yendim

Bir süredir lenf kanseriyle mücadele eden Boğaç Aksoy, sağlığına kavuştu. Geçtiğimiz hafta kemoterapi süresinin bittiğini açıklayan 'Arka Sokaklar' dizisinde rol alan 32 yaşındaki oyuncu, kanseri yendi. Sosyal medya hesabından annesiyle birlikte fotoğrafını paylaşan Aksoy, gönderisine, "Beni iyileştirdin varlığım, sen olmasan başaramazdım ve şimdi gidiyorsun ama kalbim senin yanında kaldı çok alıştım ben sana'' dedi.

