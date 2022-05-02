TRT'nin 'Kara Tahta' dizisinde başrolünü Miray Daner'le paylaşan Furkan Andıç ameliyat oldu. Edirne'de çekilen dizinin aksiyon sahnesinde talihsiz bir kaza sonucu sağ bacağının menisküsü yırtılan Andıç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından hastaneye kaldırılmıştı. Doktorların 10 gün istirahat etmesini uygun gördüğü oyuncu, Edirne 1. Sultan Murat Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından İstanbul'a getirildi. Özel bir hastanede tedavisine devam edilen Andıç, ameliyata alındı. Yaklaşık 3 saat süren bir operasyon geçiren oyuncuyu yapımcı Süreyya Yaşar Önal ve yönetmen Ender Mıhlar hastanede ziyaret etti.