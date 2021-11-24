Albüm öncesi single müjdesi

Megastar Tarkan prodüktör Ozan Çolakoğlu'na uyarıda bulundu. Sanatçı, yeni albümünün çalışmaları için kendini Çolakoğlu'yla stüdyoya kapattı. Tarkan, sevenlerine sürpriz yaparak albüm öncesi single çıkaracak. Prodüktör Çolakoğlu sosyal medya hesabından stüdyoda çekilen bir karesini, "Megastar, uzun zamandır beklenen on birinci stüdyo albümünü masayı kullanarak yükseltti" notuyla yayınladı. Çolakoğlu'nun gönderisine Tarkan, "Ozicim repost ettiğin mesajda bir yanlış bilgi var. Bitirdiğimiz yeni albüm değil, yeni albümün ilk single'ı. Albümün üzerinde çalışıyoruz daha" yorumunda bulundu.