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20 Nisan 2023 Perşembe 14:57:00 - Güncelleme:20 Nisan 2023 Perşembe 14:57:00

‘Al Sancak' ziyareti

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısını anlatan TRT'nin 'Al Sancak' dizisi oyuncularından Cem Kurtoğlu, İdris Nebi Taşkan, Gözde Türker, Tezhan Tezcan ve Suna Ayar, önceki gün bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısını anlatan TRT'nin 'Al Sancak' dizisi oyuncularından Cem Kurtoğlu, İdris Nebi Taşkan, Gözde Türker, Tezhan Tezcan ve Suna Ayar, önceki gün bir araya geldi. Oyuncular, Ankara Armada AVM'de halka açık olan Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi'ni ziyaret etti. Etkinlikte çocuklar ile hediyeleşen Al Sancak ekibi bir de söyleşi gerçekleştirdi.

Etiketler : tsk trt al sancak dizi
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