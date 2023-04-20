‘Al Sancak' ziyareti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısını anlatan TRT'nin 'Al Sancak' dizisi oyuncularından Cem Kurtoğlu, İdris Nebi Taşkan, Gözde Türker, Tezhan Tezcan ve Suna Ayar, önceki gün bir araya geldi. Oyuncular, Ankara Armada AVM'de halka açık olan Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi'ni ziyaret etti. Etkinlikte çocuklar ile hediyeleşen Al Sancak ekibi bir de söyleşi gerçekleştirdi.