Aile saadeti

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrolünü paylaştığı Yargı dizisinde 'Savcı Derya' karakteriyle izleyicilerden tam not alan oyuncu Şükran Ovalı, Çeşme tatilini noktaladı. Oyuncu eşi Caner Erkin ve kızı Mihran Ela'yla birlikte İstanbul'a döndü. Erkin ailesi önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Ailecek yemek yiyen Şükran Ovalı'nın fit görünümü ve şıklığı gözlerden kaçmadı.