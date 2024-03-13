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13 Mart 2024 Çarşamba 06:54:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 06:54:00

Ahmet eski arkadaşım olarak kalacak

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Murat Cemcir, 'Çalgı Çengi' ve 'Düğün Dernek' gibi projelerde birlikte çalıştığı Ahmet Kural'la barışmayacağını söyledi.

Kural'ın 'Efsane' adlı filmini izleyemediğini söyleyen oyuncu "Ben kimseyle küsmem, ben dururum, insanlar bana küser, sonra da geri gelirler. Ahmet gelmedi ama... Ahmet benim çok sevdiğim eski bir arkadaşım, bundan sonra da öyle kalacak, insanların hayatlarına birileri girer ve sonra gider. Ahmet ile yollarımızın tekrar kesişmesine gerek de yok" dedi. Kural'ın geçtiğimiz yıl yaptığı evliliğinin düğün davetiyesini whatsapp'tan attığı için aralarında kırgınlık oluşan Cemcir, "Ben whatsapp'lara girip bazı numaralara bakmıyorum" dedi.

Etiketler : ahmet kural murat cemcir efsane
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