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27 Nisan 2024 Cumartesi 11:28:00 - Güncelleme:27 Nisan 2024 Cumartesi 11:28:00

Bakan Işıkhan'dan İsrailli Bakan'ın paylaşımına tepki

Kaynak: AA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Biz, bu zulüm ve caniliğe karşı çıkıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hak ve hakikatin sesi oluyoruz. Türkiye olarak buradayız." açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanını Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "hadsiz açıklamasını" şiddetle kınadı.

Bakan Işıkhan, "Sözde 'medeni-batılı' ülkeler, tarihin gördüğü en büyük katliamlardan birini Filistin'de gerçekleştiren işgalci İsrail devletine sesini çıkaramıyor olabilir. Biz, bu zulüm ve caniliğe karşı çıkıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hak ve hakikatin sesi oluyoruz. Türkiye olarak buradayız. Filistin ve tüm mazlum coğrafyaların yanındayız. Kıydığınız masum canların hesabını insanlık ve tarih önünde vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : vedat ışıkhan yisrael katz cumhurbaşkanı
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