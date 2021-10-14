Açıkhava'da tiyatro keyfi

Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu ve Volkan Aktan'ın yer aldığı 'Ölü'n Bizi Ayırana Dek' oyunu tiyatroseverlerle buluşacak. Oyun Gergedan yapım organizasyonuyla 20 Ekim'de Harbiye Açıkhava'da sahnelenecek. Sürpriz oyuncularında yer alacağı oyunun yapımcılığını Cengiz Şahin üstlenirken Murat Dişli, Ebru Cündübeyoğlu, Alper Atalan ve Zeki Enes Akkan'a ait olan oyunun yönetmenliğini Hakan Yılmaz yapıyor.