Deniz Seki, bir araştırma şirketinin "Türkiye'de 2021'in En İyi Şarkıcısı"nda Melek Mosso, Sezen Aksu, Hadise ve Zeynep Bastık'ın seçilmesini "Neye göre, kime göre? Bu kadar 'özel yorumcu' varken hem de!" diyerek eleştirdi. Mosso'da Seki'ye sosyal medyadan cevap verdi.

Deniz Seki, yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Şarkıcı, sosyal medyada bir müzik sayfasının "Türkiye'de 2021'in En İyi Şarkıcısı"nda Melek Mosso, Sezen Aksu, Hadise ve Zeynep Bastık'ın seçilmesine büyük tepki gösterdi. Seki, sosyal medya hesabından "Çok ayıp bu açıklamalar ya. Bir sürü meslektaşım adına da çok ayıp karşılıyorum bu seçmeleri! Neye göre, kime göre? Bu kadar 'özel yorumcu' varken hem de!" yazdı. Seki'nin sert yorumuna Melek Mosso, "Abla biz özel değil miyiz" şeklinde bir yanıt verdi. Listede yer alan Hadise, Zeynep Bastık gibi isimlerin vereceği yanıtlar merak konusu oldu.