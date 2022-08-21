8 bin liralık şıklık

Önümüzdeki hafta müzisyen Oğuzhan Koç ile nikâh masasına oturmaya hazırlanan oyuncu Demet Özdemir, düğün hazırlıklarına devam ediyor. Oyuncunun sosyal medya hesabından yeni evinin bahçesinde paylaştığı fotoğraftaki kombinin fiyatı belli oldu. Özdemir'in beyaz bluzu 650 lira, siyah pantolonu bin 950 lira ve kemeri ise tam 6 bin 750 TL değerinde olduğu öğrenildi. Oyuncu, 8 bin 350 lira değerindeki kombiniyle beğeni topladı.

