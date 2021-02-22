22 Şubat 2021 Pazartesi 10:31:00 - Güncelleme:22 Şubat 2021 Pazartesi 10:35:00
6. sınıfta makyaja başladım!
En son 'Kuruluş Osman'da rol alan Aslıhan Karalar, makyaj yapmayı çocukluğundan beri sevdiğini söyledi.
En son 'Kuruluş Osman'da rol alan Aslıhan Karalar, makyaj yapmayı çocukluğundan beri sevdiğini söyledi. Henüz 6. sınıfa giderken makyaj yapmaya başladığını söyleyen Karalar, ''6. sınıftayken okula makyaj yaparak giderdik. O zamanlar bir şey demiyordu kimse. Kız arkadaşlarımla çok seviyorduk makyaj yapmayı' diye konuştu.