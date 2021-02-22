6. sınıfta makyaja başladım!

En son 'Kuruluş Osman'da rol alan Aslıhan Karalar, makyaj yapmayı çocukluğundan beri sevdiğini söyledi. Henüz 6. sınıfa giderken makyaj yapmaya başladığını söyleyen Karalar, ''6. sınıftayken okula makyaj yaparak giderdik. O zamanlar bir şey demiyordu kimse. Kız arkadaşlarımla çok seviyorduk makyaj yapmayı' diye konuştu.

