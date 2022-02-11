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11 Şubat 2022 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:11 Şubat 2022 Cuma 11:30:00

5 yıl aradan sonra yeniden

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2017 yılında 'Gün Ağardı' şarkısında bir araya gelen Ebru Gündeş ile Murat Boz, 5 yıl aradan sonra yeniden buluştu.

2017 yılında 'Gün Ağardı' şarkısında bir araya gelen Ebru Gündeş ile Murat Boz, 5 yıl aradan sonra yeniden buluştu. İkili, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle 'Sonsuza Dek' parçasına düet yaptı. Şarkıya bir de Gülşen Aybaba yönetmenliğinde klip çeken Gündeş ile Boz, Kemerbugaz'da kamera karşısına geçti.

Etiketler : 5 yıl aradan sonra yeniden Murat Boz Ebru Gündeş
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