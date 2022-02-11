2017 yılında 'Gün Ağardı' şarkısında bir araya gelen Ebru Gündeş ile Murat Boz, 5 yıl aradan sonra yeniden buluştu. İkili, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle 'Sonsuza Dek' parçasına düet yaptı. Şarkıya bir de Gülşen Aybaba yönetmenliğinde klip çeken Gündeş ile Boz, Kemerbugaz'da kamera karşısına geçti.