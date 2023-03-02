3 yıl hapis istemiyle yargılanacak

İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Duruşmada Gülşen'in avukatları, "Gülşen mağdur edilmiştir. Savcının mütalasına savunma yapmak için zaman istiyoruz. Ayrıca teminat bedeli olarak yatırılan para iade edilmelidir" dediler. Mahkeme, savcı mütalaasına savunma yapılması için duruşmayı 3 Mayıs'a erteledi.

