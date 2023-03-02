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02 Mart 2023 Perşembe 08:13:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 08:13:00

3 yıl hapis istemiyle yargılanacak

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İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Duruşmada Gülşen'in avukatları, "Gülşen mağdur edilmiştir. Savcının mütalasına savunma yapmak için zaman istiyoruz. Ayrıca teminat bedeli olarak yatırılan para iade edilmelidir" dediler. Mahkeme, savcı mütalaasına savunma yapılması için duruşmayı 3 Mayıs'a erteledi.

Etiketler : İmam Hatipliler Gülşen Savcının mütalası

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