Sibel Can ve Hakan Altun'un birlikte sunacağı müzik programının yayın tarihi belli oldu. Her hafta birbirinden ünlü isimleri programlarında ağırlayacak olan Can ile Altun, 21 Şubat'ta ilk kez seyircisinin karşısına çıkacak. Bugünlerde dekor çalışmaları ve programda kullanılacak müzikler için anlaşmalar yapılıyor.