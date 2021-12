2021 bana kızımı verdi

Merve Özbey ve son dönemin popüler müzik grubu Sakiler, Maslak 1453'teki Yeni Gazino'da sahne aldı. Gecede ilk olarak sahne alan Sakiler sevilen şarkıları ve kendilerine has yorumlarıyla kulakların pasını sildi. Sakiler'in ardından sahne alan Özbey, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "2021 yılı sizin için nasıl geçti?" sorusuna Özbey, "Her şeyden önce 2021'de kızım dünyaya geldi. İşlerim iyi gidiyor. Kızımın, benim, eşimin sağlığı iyi daha ne isteyeyim her şey yolunda çok şükür" diyerek yanıtladı. Şarkıcı, 2022'nin çeyreğinde her ay bir şarkı çıkaracağını açıkladı.