2 yıl sonra boşandı

MasterChef yarışmasının jüri üyesi şef Somer Sivrioğlu ile eşi Aslı Sivrioğlu'nun iki yıldır çekişmeli geçen boşanma davası sonuçlandı. Mahkemede hazır bulanan İkili anlaşmalı olarak boşandı. Somer Sivrioğlu'nun "Boşanmakta kararlı" olduğunu ifade ettiği, Aslı Sivrioğlu'nun ise nafaka ve tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi. İki çocuklarının velayeti anneye verildi. n Neslihan KESKİN